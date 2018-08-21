الأرصاد: طقس حار غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة ، تصل إلى 35 كم/ساعة أحياناً .

والخليج العربي : خفيف إلى متوسط الموج. .فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:18 عند الساعة 22:31 والجزر الأول عند الساعة 15:50 والجزر الثاني عند الساعة 06:02.وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:12 الثاني عند الساعة 18:57، والجزر الأول عند الساعة 14:00 والجزر الثاني عند الساعة 01:45 .وفيمايلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغر

أبو ظبي 43 32 85 30

دبي 42 33 80 30

الشارقة 43 30 85 35

عجمان 41 32 85 40

أم القيوين 42 31 85 35

رأس الخيمة 38 32 80 50

الفجيرة 35 31 80 55

العين 46 31 80 20

ليوا 45 27 95 15

الرويس 40 31 85 35

السلع 41 32 75 30

دلما 39 31 75 40

طنب الكبرى 38 32 80 40

طنب الصغرى 38 32 80 40

أبوموسى 38 32 80