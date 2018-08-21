حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ زايد

المصدر: وام

وأضاف فضيلته أنه فى هذا اليوم المبارك يتقرب المسلمون الى ربهم بذبح الأضاحى اتباعا لسنة الخليلين ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة السلام .. موضحا أن ما يميز أعياد المسلمين أنها تأتي بعد قربات وعبادات يفرح المؤمن فيها إن وفقه الله تعالى لحسن الطاعة ويسعد بالمغفرة التى وعد الله بها عباده المؤمنين فالعيد شكر .. سبحانه وتعالى على هذه النعمة.

ودعا الخطيب الله العلى القدير أن يحفظ ويحمى دولة الإمارات من كل مكروه وأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.

وتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن يتغمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بواسع رحمته ورضوانه وأن يرحم شهداء الوطن الذين قضوا دفاعا عن الحق .

وبعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك .. تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولى عهد أم القيوين التهانى والتبريكات بهذه المناسبة مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين .