انسيابية ومرونة في تفويج حجاج الإمارات

المصدر: Ⅶعرفات - وام

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية أنه تم تفويج الحجاج من منى إلى عرفات، وفقاً للخطة التي اعتمدتها البعثة الرسمية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشأن.

‏وأشار الكعبي إلى أن جميع حجاج الدولة بخير، حيث نفذ التفويج بتعاون مختلف اللجان وأصحاب الحملات، خلال تنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة باستخدام قطار المشاعر، وهو ما أسهم في انسيابية حركة الحجاج.

ووقف حجاج دولة الإمارات أمس على صعيد عرفات مؤدين الركن الأعظم من فريضة الحج بين الملايين من ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، متوجهين بالدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ القيادة الرشيدة ووطننا الإمارات، ويديم علينا نعمة الاستقرار.

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واستقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح أمس؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. وشهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات انسيابية ومرونة.

‏ونفر الحجيج من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم أمس وتوجهوا إلى مشعر منى استعداداً لرمي الجمرات ونحر الهدي وأداء بقية المناسك، حيث أسهمت الجهود الكبيرة المبذولة من قبل بعثة الحج الرسمية في مرور يوم عرفة بيسر على الحجاج، الذين وفرت لهم كل احتياجاتهم وهيأت لهم كل الإمكانات المناسبة حتى يؤدوا هذا الركن العظيم.

‏ورفع الكعبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها المتواصلة لشؤون حجاج دولة الإمارات وضمان أدائهم لمختلف المشاعر بطمأنينة ويسر، مثمناً الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية، التي أثبتت للعالم قدرتها على تحقيق خدمة متكاملة لملايين الحجاج من أصقاع البشرية.

ومن جانبهم أشاد حجاج الدولة برقي مخيم الحجاج في منى وعرفات وبمستوى الخدمات، معبرين عن سعادتهم البالغة وعن راحتهم، داعين الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم مختلف النعم على دولة الإمارات العربية المتحدة.