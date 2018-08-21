شرطة أبوظبي توزّع الهدايا على المرضى

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

وزعت شرطة أبوظبي، سلال الهدايا على المرضى وأصحاب الهمم، خاصة الأطفال، الراقدين في مستشفى «أمانة هيلث كير» في مدينة خليفة بأبوظبي، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وتهدف شرطة أبوظبي من هذه المبادرة الإنسانية إلى تكريس قيم العطاء والتسامح، عرفاناً بدور المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في الدولة، وتزامناً مع عام زايد ومواءمته مع الرؤية الحكيمة والراسخة لزايد الخير في بناء الإنسان والاستدامة وحب الوطن.

حرص

وأكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة الفاعلة في أنشطة اليوم العالمي للعمل الإنساني، لافتاً إلى أهمية التركيز على القيم الإنسانية وأثرها في نجاح المجتمعات، انسجاماً مع قيم بناء الإنسان والمبادئ الفاضلة لزايد الخير، الباقية الحاضرة في الوجدان، والتي تنهل منها جميع الأجيال، وعرفاناً وتخليداً لمآثره وعطائه، الذي امتـدّ إلى كل أرجاء العالم.

وقال العميد سالم حمود البلوشي، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني، له شأن في نفوس الجميع، لما يمثله من ثمرة للعطاء والخير، وقد توافق هذا اليوم مع عام زايد 2018، حيث تم الحرص على إعداد الفعالية لإسعاد المرضى وأسرهم، والعاملين بالمستشفى، لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني، وتوثيق الشراكة الفاعلة مع المؤسسات ذات الخدمات الإنسانية، ما يعزز من التكافل والقيم المجتمعية.

وتضمنت الفعالية، التي نظمتها إدارة الأسلحة والمتفجرات، بمشاركة سفراء السعادة في قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، عدداً من البرامج والفقرات المتنوعة، حضرها المرضى وأسرهم، والهيئتان الطبية والإدارية بالمستشفى، منها عرض للكلاب البوليسية التي أظهرت الطاعة لمدربي إدارة التفتيش الأمني k9، في لقطات جذبت أنظار المشاهدين.

دور متميز وجرى توزيع سلال الهدايا على العاملين في المستشفى، نظراً لتفانيهم في مجال تقديم الخدمات الإنسانية، ضمن حرص شرطة أبوظبي على تعزيز وتقدير العاملين ودورهم الإنساني المتميز.

وأعرب المرضى وأسرهم، وطاقم المستشفى، عن بالغ تقديرهم لمبادرة شرطة أبوظبي الحضارية والراقية، التي تـدّل على أُسس إمارات الخير، ونهجها الوحدوي المتماسك، والمنسجم مع أعمال زايد الخير، وتجذّر صيته الإنساني، وشخصيته الفذة الحريصة على بناء الإنسان، وحب نشر الخير، بلا حدود في كل مكان.