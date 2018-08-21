شرطة أبوظبي تعد خطة أمنية شاملة لعطلة العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

أكّد قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي جاهزيته لعطلة عيد الأضحى المبارك من خلال خطة أمنية شاملة تركز على تعزيز السلامة.

ودعا القطاع الجمهور إلى الالتزام بشروط السلامة العامة، بقيادة المركبات بأمان، والحد من الازدحام المروري عند المساجد أثناء صلاة العيد، وعند المسالخ، وأي مواقع أخرى، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة من خلال قنوات الاتصال المتعددة.

وذكرت مديرية المرور والدوريات أنها أعدت خطة تركز على تكثيف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية، والأماكن السياحية والحدائق، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، والحدّ من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وتتضمن الخطة نشر دوريات بالقرب من المسالخ وسوق الخضار لتوفير طرق سالكة للدخول والخروج، حيث تشهد هذه الأماكن كثافة مرورية كبيرة أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعت المديرية قائدي المركبات إلى تجنب إيقاف مركباتهم بصورة عشوائية بالقرب من المساجد عند أداء صلاة العيد وبالقرب من المسالخ، تفادياً لعرقلة حركة السير والمرور، واستخدام الأماكن المخصصة لاصطفاف المركبات بصورة صحيحة، حتى يتسنى لهم الدخول والخروج إلى المسالخ بكل يسر دون تأخير.

وحذّرت قائدي المركبات من مخاطر الانشغال بالرد على رسائل المعايدة، والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة، التي تشتت ذهنهم، على نحو قد يؤدي إلى قوع حوادث مرورية.

وحثّت على الالتزام بقوانين وأنظمة السير، وتجنب السرعة الزائدة على الطرق الخارجية والداخلية، والحرص على استخدام حزام الأمان، والانتباه إلى تحركات الأبناء داخل المركبة.