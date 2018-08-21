طقس حار ومغبر اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم حاراً ومغبراً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين الـ 15 إلى 35 كيلو متراً في الساعة، وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:07 صباحاً ويكون المد الثاني عند الساعة 21:31، بينما يكون الجزر الأول عند الساعة 14:13 صباحاً، ويكون الجزر الثاني عند الساعة 05:14.

ويكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:59 ويكون المد الثاني عند الساعة 08:12.