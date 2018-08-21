65 % إنجاز مشروع الحي الإماراتي بأبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد سعيد

كشف المهندس محمد العامري، مدير مشاريع في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن إنجاز نحو 65% من مشروع الحي الإماراتي الذي تنفذه في مدينة زايد بأبوظبي، الذي يتألف من 3 حزم، إذ بلغت نسبة الإنجاز في الحزمة 2أ، التي تبلغ تكلفتها 518.6 مليون درهم، نحو 69.29%، و52.07% في الحزمة 3 البالغة تكلفتها 979.8 مليون درهم، و61.6% للحزمة 4 بتكلفة 741 مليون درهم، على أن يتم إنجاز كل أعمال مشروع الحي الإماراتي للحزم المذكورة مع نهاية عام 2019، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 2.5 مليار درهم.

استدامة

وأكد العامري في تصريحات خاصة لـ «البيان»، التزام «مساندة» التام بتعزيز استدامة المشاريع والأعمال التي تديرها وتنفذها، مشيراً إلى أن مبدأ الاستدامة يعتبر ركناً أساسياً ضمن استراتيجية الشركة سواء في مرحلة التصميم أو التنفيذ، وهو ما ينطبق على مشروع الحي الإماراتي، فالمشروع لا يهدف لإنشاء البنية التحتية للحي الإماراتي فقط، بل يتضمن تحسين التربة أسفل القطع السكنية، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تسهيل بناء الوحدات السكنية للمواطنين وتقليل التكلفة والوقت عليهم، كما سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد والحفاظ على البيئة، وبما يتماشى مع خطة أبوظبي وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن أعمال التشييد والبناء في المشروع تشمل تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات، إضافة إلى 2755 قطعة أرض سكنية، و37 مسجداً، و47 حديقة و13 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية ضمن مجتمع سكني يمتد على مساحة 1401 هكتار، ويتضمن مرافق خدمية ومواصفات إنشائية وفق أحدث المعايير العالمية والمعدة لخدمة ما يقارب 22 ألف مواطن، هو عدد السكان المتوقع إقامتهم في الحي السكني للمواطنين بعد انتهاء أعمال البناء.

مقاييس

وأوضح العامري أن مساحة المشروع تبلغ 14.1 مليون متر مربع، منها 5.1 ملايين متر مربع في الحزمة 4 التي تضم 1196 قطعة أرض مخصصة للفلل، و7.6 ملايين متر مربع في الحزمة 3 التي تتضمن 1559 قطعة أرض مخصصة للفلل أيضاً، وتشمل أعمال المشروع التمهيدية معالجة الأرض وأعمال التسوية والطرق الرئيسة والطرق المحلية ونظام مياه الشرب وشبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي والري ومكافحة الحريق وكابلات الطاقة والمحطات الفرعية وعبّارات الاتصالات وشبكات الغاز الطبيعي، حيث تم توصيل شبكات الغاز فيها مباشرة إلى أصحاب الأراضي للاستخدام المنزلي.

وأكد أن تنفيذ البنية التحتية للحي السكني الإماراتي يعد من أضخم المشاريع الحالية في إمارة أبوظبي، التي يتم تنفيذها لخدمة المواطن في المقام الأول عن طريق توفير الأراضي السكنية الجاهزة للبناء للآلاف من المستحقين، مشيراً إلى أن المتابعة الدؤوبة من القيادة الرشيدة التي تضع راحة المواطن من أهم الأولويات وتضافر الجهود والتنسيق المستمر مع الشركاء المعنيين كان لذلك أهم الأثر في تذليل التحديات التي واجهت المشروع وضمان الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة.

تصاميم

نوّه محمد العامري بأنه تم اعتماد تصاميم كل أعمال المشروع من قبل الدوائر الحكومية المعنية والجهات المزودة للخدمة والأعمال المدنية المكملة لها مراعاة لأحدث معايير الصحة والسلامة البيئية.