محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع عدد من قادة الدول الشقيقة

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية ـ مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة

وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ونقل سموه خلال الاتصالات أطيب تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بهذه المناسبة المباركة ..متمنيا لهم موفور الصحة والسعادة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وبلدانهم الشقيقة بمزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

من جانبهم أعرب قادة الدول الشقيقة عن تهانيهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة ..سائلين الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها العزة والتقدم والرخاء في ظل قائد مسيرتها المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .