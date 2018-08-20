60 حافلة للنقل العام توفرها مواصلات عجمان في «الأضحى»

المصدر: Ⅶعجمان- أسامة أحمد

أعلنت مؤسسة المواصلات العامة- عجمان استعدادها لإجازة عيد الأضحى المبارك بتوفير 60 حافلة، وذلك لتلبية متطلبات الجمهور بهدف تحقيق أعلى معدل للرضا عند مستخدمي وسائل النقل العام داخل الإمارة وخارجها، مع العلم بأن مواعيد حافلات النقل العام ستستمر في التوقيت نفسه من الساعة الخامسة والنصف صباحاً إلى منتصف الليل لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

وأكد المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة أن المؤسسة تعمل على قدم وساق لمتابعة سير الأعمال وانتظام الحافلات على المواعيد المحددة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى دور مركز التنسيق والتحكم الذي يقوم بإدارة الأسطول والرد على الشكاوى وحلها ومتابعة طلبات الجمهور، كما يقوم بعمليات حجز وتوزيع مركبات الأجرة بجميع فئاتها، فضلاً عن توفير التطبيقات الذكية التي وفرت جهد العملاء ووقتهم وأسهمت في مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي للحكومة بما يتماشى مع رؤية عجمان 2021.

كما يقوم المركز بعمليات حجز وتوزيع مركبات الأجرة بجميع فئاتها، لعمل اللازم ولتعزيز سير العمل في سبيل تحقيق رضا الجمهور.

تطبيقات ذكية

وأضاف المدير العام أن التطبيقات الذكية التي طرحتها المؤسسة مع بداية هذا العام قد حققت الهدف المرجو منها من حيث طلب مركبات الأجرة بجميع أنواعها بما فيها مركبات أصحاب الهمم، وذلك حرصاً من المؤسسة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع والعمل على التطوير المستمر في تنمية وسائل النقل العام.

تمديد

أكد عمر بن عمير حرص المؤسسة على السعي قدماً لتحقيق أعلى معدلات الرضا عند مستخدمي وسائل النقل والمواصلات، خاصة في فترات الإجازات، وذلك لمراعاة التنقل داخل الإمارة وخارجها ما يحتاج إلى تمديد الوقت إلى ما بعد منتصف الليل لاستيعاب الكثافة المترتبة على التنقل في الإجازة.