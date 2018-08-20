مريم المهيري تطلع على تجربة نيوزيلندا في تربية الأحياء المائية

المصدر: Ⅶدبي - وام

اطلعت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، على تجربة نيوزيلندا بمجال تربية الأحياء المائية وعلوم الأغذية والإنتاج الزراعي، وذلك في إطار سعي الدولة إلى إيجاد حلول غذائية مستدامة لسكانها.

زيارة

وخلال زيارتها الناجحة زارت المهيري العاصمة ولينغتون ونيلسون وأوكلاند، والتي ترسخ خبرة نيوزيلندا الرائدة عالمياً في مجالات عدة، مثل تربية الأحياء المائية وعلوم الأغذية والإنتاج، كما اطلعت على مبادرة «من الحديقة إلى المائدة» (جاردن تو تيبل) الناجحة لمساعدة طلاب المدارس الابتدائية بتعلّم كيفية زراعة وحصاد وإعداد طعام طازج وموسمي ومشاركته مع من حولهم.. سيتم استخدام أساليب التعلّم هذه وأمثلة عن أفضل الممارسات من الجولة للمساعدة في تشكيل وابتكار سياسة الأغذية والأمن الغذائي في دولة الإمارات في المستقبل.

روابط

وترى الإمارات أن قوة روابطها التجارية مع نيوزيلندا تؤتي ثمارها، وعلى سبيل المثال تقوم هيئة البيئة في أبوظبي بتجربة حاسبة المحاصيل وهي منتج برمجي طوّره معهد البحوث النباتية والغذائية، وهو معهد أبحاث مملوك للحكومة في نيوزيلندا والذي يقدر الاحتياجات المائية المثلى لمحاصيل معينة.