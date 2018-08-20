شرطة دبي تكثف جهودها لتوفير السلامة خلال العيد

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وكل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، استعداد شرطة دبي لاستقبال عيد الأضحى من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن السياحية والشواطئ والحدائق، داعياً مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام والتي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية وذلك كي لا تعكر بعض الأخطاء أو الحوادث الطارئة صفو فرحة عيد الأضحى.

كما دعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بعدم التعامل مع أشخاص غير معروفين، وضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد.

من جانبه قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن «مرور دبي» ستضاعف جهودها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتوفير السلامة للجميع، وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً جاهزية أفرادها لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحالة المرورية ووضع الخطط اللازمة بهدف توفير الانسيابية في حركة السير والمرور وتفادي ازدحام المركبات وتكدسها لفترات طويلة، بالإضافة إلى أداء المهام الأخرى.

وأوضح أنه تم إعداد الخطط اللازمة المتعلقة بتوزيع المهام والأدوار على مرتب المرور لتسيير حركة السير في الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تتمثل في تكثيف الدوريات ورقباء السير، والدوريات الراجلة في الأسواق والأماكن المزدحمة، مع انتشار ميداني للضباط والأفراد ورقباء السير في كافة شوارع الإمارة والأسواق التجارية ومراكز التسوق لتسيير الحركة المرورية، ومنع الاختناقات المرورية على بعض الطرق الحيوية في الإمارة، بالإضافة إلى تأمين أفراد الجمهور أثناء عمليات التسوق والتنزه في أرجاء الإمارة بشكل عام.

وأشار المزروعي إلى أنه سيتم توزيع الدوريات المرورية على مصليات العيد والمقاصب والأسواق التجارية لتنظيم الحركة.

«إصلاحية دبي» تحدّد مواعيد الزيارات

حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد الزيارة للنزلاء والنزيلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك في كل من إدارة السجن المركزي، وإدارة سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث.

وقال العميد علي الشمالي مدير الإدارة إن الإدارة تحرص على تواصل النزلاء مع أهاليهم وذويهم في أوقات تناسب الجانبين، وتأمين الأجواء المناسبة لهم، وتحقيق الهدف المرجو منها بما يتلاءم وبهجة عيد الأضحى المبارك.