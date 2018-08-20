الكعبي: حجاج الدولة بخير و100 % جاهزية لجان بعثة الحج الرسمية

المصدر: Ⅶ مكة المكرمة - وام

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة، أن جميع حجاج الإمارات بخير، مع اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وكان مشعر منى قد شهد مساء أمس هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.

وتتوجه مواكب ضيوف الرحمن من حجاج الإمارات مع بزوغ فجر، اليوم، التاسع من ذي الحجة لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف على مشعر عرفات.واستعدت مخيمات دولة الإمارات في مشعر عرفات لاستقبال الحجاج عبر الخدمات التي حرصت البعثة الرسمية بمختلف لجانها على توفيرها، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للبعثة الرسمية في توفير كل سبل الراحة التي تضمن أداءهم المناسك بيسر وسلام مع أجواء السكينة والطمأنينة.

وتم خلال الأيام الماضية التأكيد على خطة التفويج المعتمدة لتصعيد الحجاج إلى عرفة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث حرصت اللجان على عقد الاجتماعات مع أصحاب الحملات لتوضيح الخطة بما يضمن أداء الحاج للركن الأعظم ضمن الخطط المعتمدة.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس البعثة الرسمية للدولة: إن حجاج دولة الإمارات سيتوجهون فجر اليوم إلى عرفات، داعياً العلي القدير أن يحفظ الوطن وقيادتنا الرشيدة ويبارك لها، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الاستقرار، وأن تتواصل مسيرة الازدهار المباركة تحت رعاية قيادتنا الرشيدة حفظها الله.

وأشار إلى أن نسبة جاهزية جميع اللجان قد بلغت 100% لهذا اليوم العظيم الذي تجتمع فيه ملايين الحجيج من كافة أنحاء العالم وهو يوم مشهود نسأل الله تعالى فيه القبول، منوهاً بأنه روعي في مخيمات عرفات أن تكون قريبة من قطار المشاعر، ما يعزز من الخدمات المقدمة لأداء الفريضة إسعاداً لضيوف الرحمن. ولفت إلى أن اللجنة الطبية ستقوم بتوفير كافة المستلزمات الطبية للحجاج وتقارير المتابعة للحالات التي ترد إليها، إضافة إلى عمل أطباء الحملات في متابعة الحجاج كل في حملته، كما ستقوم لجنة الوعظ بتكثيف جهودها التي تعرّف الحجاج بأداء المناسك وفقاً للأحكام الشرعية.