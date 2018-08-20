وفد «الهلال» يصل إلى الخرطوم لتقييم الأضرار وبدء الإيواء والإغاثة

المصدر: Ⅶ الخرطوم - وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتسيير طائرة اغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول في السودان ..وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم وفد تابع للهيئة برئاسة سعيد سهيل المزروعي مدير ادارة الاغاثة بها.

وعقد الوفد الذي ضم علي الكتبي من إدارة الإغاثة بالهيئة فور وصوله اجتماعاً مع الدكتور عثمان جعفر الأمين العام للهلال الأحمر السوداني، بحضور علي السعيدي السكرتير الأول بسفارة الإمارات لدى الخرطوم اطلع خلاله على آخر المستجدات والموقف على الأرض وأهم المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، ومن ثم قام بزيارة تفقدية لعدد من تلك المناطق بأطراف ولاية الخرطوم منها مناطق الشقلة والفيحاب وأبوسعد.

وأكد سعيد سهيل المزروعي، استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة في تقديم الدعم العاجل لمتضرري الأمطار والفيضانات والسيول في جمهورية السودان الشقيقة.

وقال، إن القيادة الرشيدة في الإمارات حريصة على دعم ومساندة السودان في مواجهة كوارث الفيضانات والأمطار، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الزيارة الوقوف على حجم الأضرار التي سببتها الأمطار والفيضانات بالسودان، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة والإيواء للمتضررين.

مراحل

وأوضح المزروعي، أن الهلال الأحمر الإماراتي سيبدأ حملة المساعدات انطلاقاً من ولاية الخرطوم لينتقل بعدها إلى بقية الولايات المتضررة حسب الاحتياجات.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام للهلال الأحمر السوداني بزيارة وفد الهلال الأحمر الإماراتي للوقوف على حجم الأضرار ومد يد العون والمساندة للمتضررين، وقال إنه يعد أول وفد يزور الهلال الأحمر السوداني، وعبّر عن شكره لهذا الدعم الذي يبرز عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

جهود

كشف الدكتور عثمان جعفر، أن الولايات السودانية التي تضررت جراء الأمطار والفيضانات شملت ولايات كسلا وغرب كردفان والشمالية والخرطوم والجزيرة وسنار، موضحاً أن السلطات المختصة أجلت المواطنين المتضررين لمناطق آمنة، وقدمت لهم بعض المواد الإغاثية بمشاركة منسوبي الهلال الأحمر السوداني المنتشرين في كل الولايات.