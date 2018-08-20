«مدني أبوظبي» يحث الجمهور على اتباع اشتراطات الوقاية

المصدر: أبوظبي - البيان

حثّت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي الجمهور على الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة خلال عيد الأضحى المبارك.

وحذرت من إساءة أو إهمال استخدام المباخر، واقترابها من مصادر اشتعال النيران كخزائن الملابس، وضرورة الانتباه عند استخدام مواقد الغاز لإعداد الولائم، وعدم ترك بقايا زيوت الطهي بالقرب من مصادر اشتعال النيران.

وأكد العقيد معاذ محمد الدربي، مدير عام الدفاع المدني بالإنابة في أبوظبي، جاهزية فرق الدفاع المدني، لتعزيز السلامة للجمهور خلال العطلة لافتاً إلى أن «الدفاع المدني» يعطي أولوية قصوى لحياة أفراد المجتمع وسلامتهم وأمن الممتلكات وحماية المكتسبات الوطنية.

ولفت إلى الحرص على تلبية النداءات، ضمن استراتيجية تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإطفاء والوقاية والإنقاذ والحماية الذاتية، عبر خطة الاستجابة بتلقي البلاغات الواردة على أرقام هواتف الطوارئ 999 أو 997.

ونوه بأهمية توفير متطلبات الحماية اللازمة في المنشآت والتجمعات الصناعية، والمصانع الإنتاجية، والمستشفيات والفنادق وغيرها بالتعاون مع الشركاء، داعياً الجمهور إلى الوقاية من مسببات الحرائق، وما يحول دون وقوعها، مثل فصل مقابس التيارات الكهربائية عن الأجهزة غير المستخدمة، أو تحميلها فوق طاقتها الاستيعابية.