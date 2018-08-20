سفيرنا ينقل تهاني القيادة إلى رئيس وزراء باكستان الجديد

المصدر: إسلام آباد - وام

نقل حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، لعمران خان رئيس الوزراء، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب دولة الإمارات، معرباً عن أطيب التمنيات لباكستان قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرقي والازدهار والنماء.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم تأدية عمران خان المراسم الدستورية لمنصب رئيس الوزراء، بحضور الرئيس الباكستاني ممنون حسين، في المراسم التي تمت في القصر الرئاسي في إسلام آباد.