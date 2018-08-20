«استشاري الشارقة»: محطة سنوية تخدم الإنسانية في أرجاء العالم

المصدر: الشارقة - وام

أكدت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها مواقف مشرفة في سجل العالم بما تقدمه من أعمال ومبادرات أعلت من خلال مبادئها ومواقفها قيم العمل الإنساني حتى أضحت عنواناً للبذل والجود والعطاء».

وأشارت إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل محطة سنوية نقف عندها بفخر واعتزاز نستذكر فيها البصمات الإنسانية للعمل الإنساني ونستلهم منها القيم النبيلة التي تجعل من الإمارات بيئة متفردة في تقديم يد العون.

ومن جانبه اعتبر أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل مبادرة لتشجيع الأعمال الإنسانية وتوسيع دوائر نشاطاتها بهدف مواصلة المشاريع التي تخدم الإنسانية في أرجاء العالم.