«جيمس للتعليم» تتعهد بـ5 ملايين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تعهّد صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جيمس للتعليم، بتقديم مبلغ قدره 5 ملايين درهم دعماً للجنة الخاصة التي شكلتها دولة الإمارات العربية المتحدة لأعمال الإغاثة وإعادة التأهيل في ولاية كيرالا الهندية.

وفي هذا السياق، قال فاركي: «بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكدت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لولاية كيرالا عبر اللجنة الخاصة التي شكلتها لمساعدة الولاية المنكوبة. ونتقدم بدورنا بهذه المساهمة المتواضعة للجنة دعماً لأعمال الإغاثة وإعادة التأهيل في مسقط رأسي».

وأضاف: «وفي خضم التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، تحتاج كيرالا جهوداً موحدة لمؤازرة الولاية وأبناء شعبها للخروج من هذه النكبة. وأعرب في هذا المقام عن تعاطفي الكامل ومساندتي لأبناء مدينتي المتضررين جراء الفيضانات، وعن أملي بتحليهم بالقوة والعزيمة اللازمتين لمواجهة هذه المحنة».

وأشاد صني فاركي بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة الطوارئ الوطنية العاجلة بقيادة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكداً على أن بادرة حسن النية التي أظهرتها دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس روح التكاتف والتضامن التي تكرسها الدولة لدعم مواطني كيرالا، الذين ساهموا بدور مهم في مسيرة النجاح والازدهار التي تشهدها البلاد.