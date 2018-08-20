«تدوير» تنهي استعداداتها لاستقبال العيد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات عن استكمال جميع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وضعت خطة عمل متكاملة تقدم من خلالها خدمات متميزة للحفاظ على النظافة والمظهر العام على مستوى إمارة أبوظبي.

وتتضمن الخطة التي تشمل المناطق الحيوية في إمارة أبوظبي تنظيف جميع المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد وغسلها من الخارج مع توفير عمال نظافة عند مصليات العيد والحدائق العامة، والتعامل السليم مع مخلفات ذبح الأضاحي والتخلص منها بشكل آمن وصحي خلال أيام العيد.

وبهذه المناسبة قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام «تدوير» بالإنابة: تستعد «تدوير» لوضع خطة عمل للانتهاء مبكراً من تنظيف كل المساجد ومصليات العيد والشوارع والحدائق العامة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الخدمية وفق أعلى معايير السلامة والأمن، بما يضمن ممارسة الشعائر من دون المساس بمتطلبات سلامة البيئة.

وأضاف: «إن حجم النفايات الصلبة ونفايات المسالخ التي تم جمعها خلال عيد الأضحى الماضي يصل إلى 12 ألف طن على مستوى إمارة أبوظبي بمعدل 4 آلاف طن يومياً من إنتاج نفايات البلدية ونفايات المسالخ خلال عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى 26%».