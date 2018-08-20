محمد الرميثي يوجه تحية تقدير لقوافل «الهلال» الإنسانية

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

وجه اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي تحية تقدير لقوافل الهلال الأحمر الإنسانية الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية الإنسان من المخاطر والكوارث في مختلف أرجاء العالم.

وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «إن أبناء الوطن يحرصون على تقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية، ويساعدون الناس في مختلف الظروف الإنسانية والإغاثية ليقدموا أنموذجاً يحتذى به يعبر عن الإمارات التي تمد أياديها بالخير والعطاء والإنسانية لشعوب العالم».

مسيرة

وأوضح أن ذكرى اليوم العالمي للعمل الإنساني تعيد إلى أذهاننا مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومساعيه لترسيخ قيمة العمل الإنساني والخير والعطاء في نفوس أبناء الإمارات لتصبح منهج عمل مستمراً. وأضاف: «إن زايد الخير لا يزال عنواناً ورمزاً خالداً للعطاء والعمل الإنساني والخيري في الإمارات والعالم».