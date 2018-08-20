«شرطة دبي الذكي» و«999» جاهزان لحالات الطوارئ في الإجازة

المصدر: دبي - البيان

أكد العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات بالوكالة، جاهزية مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي الدائم لاستقبال المكالمات الهاتفية من الجمهور وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للجميع قضاء إجازة سعيدة.

ودعا العقيد ابن فارس أفراد الجمهور لعدم التردد بالاتصال بهاتف 999 في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والاتصال بالرقم (901) في الحالات غير الطارئة واستخدام خدمة SOS عبر تطبيق شرطة دبي الذكي للحالات الطارئة في حالة الذهاب في الرحلات الصحراوية أو البحرية.وأكد حرص العاملين في مركز إدارة القيادة والسيطرة على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور.