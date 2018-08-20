سفير الدولة: ننسق مع السلطات الهندية لبدء أعمال الإغاثة في كيرالا

المصدر: كيرالا - وام

أكد الدكتور أحمد البنا، سفير دولة الإمارات العربية لدى الهند أن السفارة على اتصال مستمر بالسلطات المحلية في كيرالا والسلطة الفيدرالية من أجل التنسيق لبدء أعمال الإغاثة والمساعدة للمتضررين من أبناء كيرالا.

وقال السفير البنا: «إننا نقف إلى جانب أصدقائنا في ولاية كيرالا في مثل هذه الأوقات الصعبة وننتظر التعليمات لبدء أعمال الإغاثة»، مشيراً إلى انه يتم التنسيق مع الجهات الهندية المعنية ونتبع القواعد والأنظمة في الهند في تقديم المساعدات والإمدادات الطبية ومواد الإغاثة.

وكانت دولة الإمارات أعلنت عن تقديم مساعدات لولاية كيرالا التي تعاني من كارثة طبيعية هائلة.

ونوه الدكتور أحمد البنا إلى تشكيل لجنة وطنية عاجلة لإغاثة الأشخاص المتضررين من الفيضانات المفاجئة في ولاية كيرالا الهندية يترأسها الهلال الأحمر الإماراتي وتضم ممثلين عن منظمات إنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور البنا إن شعب الإمارات والشعب الهندي مجتمع واحد. وتستضيف الإمارات حوالي ثلاثة ملايين هندي يعيشون ويعملون فيها، منهم 80% من ولاية كيرالا.

وقد اهتمت عدة صحف هندية بما أعلنته دولة الإمارات من تقديم مساعدات لضحايا الفيضانات منوهة بهذه الاستجابة السريعة.