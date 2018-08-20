مليون درهم من «دار البر»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت جمعية دار البر تبرعها بمليون درهم لصالح المنكوبين والضحايا في ولاية «كيرالا» في الهند، مؤكدة مشاركتها الفاعلة والموسعة في حملة إغاثة الولاية الهندية ومساعدة ضحايا الفيضانات فيها، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخاً للسياسة الإنسانية للدولة، في إغاثة المنكوبين.

وثمنت «دار البر» التوجيهات الحكيمة لقيادة الدولة بإطلاق حملة الإغاثة الإنسانية، وتشكيل لجنة وطنية عاجلة، برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات الإنسانية بالدولة، وبالاستعانة بأعيان الجالية الهندية بالإمارات، لإغاثة المتضررين وضحايا الفيضانات.