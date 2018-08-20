سلطان القاسمي يأمر بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين في شرطة الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين بشرطة الشارقة على الملاكين الاتحادي والمحلي من مواطنين وغير مواطنين.

ورفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيده على سموه وعلى كافة المسلمين بالخير واليمن والبركات، كما أعرب قائد عام شرطة الشارقة وباسم جميع العاملين بشرطة الشارقة عن أسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السخية التي أمر بها سموه بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين بشرطة الشارقة على الملاكين الاتحادي والمحلي من مواطنين وغير مواطنين، كأول قيادة على مستوى وزارة الداخلية، والتي تمثل أغلى هدية من سموه لأبنائه العاملين بشرطة الشارقة، لتضاعف من فرحتهم في هذه الأيام الطيبة المباركة وهم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن ينعم على صاحب السمو حاكم الشارقة بموفور العافية، وأن يمد سموه بدعمه وتأييده في رفعة وطنه وأمته، ومجددين العهد بالمضي قدماً في خدمة وطنهم ومجتمعهم والسهر على أمنه واستقراره تحت ظل قيادتهم الرشيدة، والتزاماً بنهجها وتوجيهاتها.