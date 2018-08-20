خليفة يوجه بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول في السودان

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول، التي تعرضت لها السودان مؤخراً بما يؤكد حرص الإمارات قيادة وشعباً على المساهمة في رفع المعاناة عن إخوانهم في السودان الشقيق، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمساعدة المتضررين والمشردين والمساهمة بشتى السبل في التخفيف من مأساتهم على نحو يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الإمارات والسودان.

وتأتي هذه اللفتة لتؤكد سعي الإمارات الدؤوب لمد أياديها البيضاء في كل أنحاء العالم، وحرصها على أن تكون من أولى الدول المبادرة بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في الشدائد والأزمات عبر تسخير مواردها وإمكاناتها كافة في سبيل العمل الإنساني والمساهمة النوعية في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحرومة والمنكوبة والأقل حظاً.

وشهدت العاصمة الخرطوم ومناطق عدة في السودان مؤخراً أمطاراً غير مسبوقة نجم عنها سيول وفيضانات تسببت في مقتل العشرات، وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف من الناس وتدمير المنازل والممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة والبنية التحتية.

ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عمليات إغاثة عاجلة لمتضرري الفيضانات في السودان من خلال توفير مستلزمات الإيواء والخيام والأغطية والمواد الغذائية.

وشملت جهود الهيئة الإغاثية توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية والإغاثية العاجلة لمتضرري الفيضانات في ولاية كيرالا الهندية، وكذلك المتضررين من الزلزال الذي ضرب محافظة لومبوك غربي إندونيسيا.

ويأتي تحرك الهلال الأحمر الإماراتي السريع وتضافر الجهود الإغاثية للعديد من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة منسجماً مع رسالة الإمارات الساعية إلى تقديم يد العون للمحتاجين ومساعدة المنكوبين في كل أنحاء المعمورة، بما يعكس المبادئ السامية والقيم الإنسانية النبيلة، التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتصبح رؤية راسخة لقيادة الإمارات الرشيدة، واستراتيجية عمل ذات إطار محلي وإقليمي ودولي، وهو ما جعل الإمارات تحتل صدارة دول العالم في العطاء الإنساني والتنموي المنهجي الذي يسعى إلى مد يد العون للبشرية أينما كانت دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين.

واستطاعت الإمارات خلال السنوات الـ 5 الأخيرة أن تحافظ على مكانة متقدمة، ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي.

وفي العام 2017، احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإنمائية التي قدمتها الدولة رسمياً 19.32 مليار درهم، وهو ما يعادل 5.26 مليارات دولار أميركي.