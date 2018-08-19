سلطان القاسمي يوجه بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين بشرطة الشارقة

المصدر: وام

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين بشرطة الشارقة على الملاكين الاتحادي والمحلي من مواطنين وغير مواطنين.

وأعرب اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة باسمه و باسم جميع العاملين بشرطة الشارقة عن أسمى معاني الشكر و التقدير و العرفان لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السخية التي أمر بها سموه.

وأوضح قائد عام شرطة الشارقة بهذه المناسبة أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تمثل أغلى هدية من سموه لأبنائه العاملين بشرطة الشارقة لتضاعف من فرحتهم في هذه الأيام الطيبة المباركة وهم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك سائلين الله تعالى أن ينعم على سموه بموفور العافية و أن يمده بدعمه و تأييده لرفعة وطنه وأمته .. مجددين العهد بالمضي قدما في خدمة وطنهم ومجتمعهم والسهر على أمنه و استقراره في ظل قيادتهم الرشيدة و التزاما بنهجها وتوجيهاتها.