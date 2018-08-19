مواعيد زيارة نزلاء المؤسسات العقابية بدبي في العيد

المصدر: وام

أكدت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي حرصها على تواصل النزلاء مع أهاليهم وذويهم في أوقات تناسب الجانبين، وتأمين الأجواء المناسبة لهم، وتحقيق الهدف المرجو منها بما يتلاءم وبهجة عيد الأضحى المبارك مهنئة جميع المواطنين والمقيمين والزوار في كافة إمارات الدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال العميد علي الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ان الإدارة العامة حددت مواعيد الزيارة للنزلاء والنزيلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك في كل من إدارة السجن المركزي، وإدارة سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث بماليلى:

اليوم الأول

تبدأ زيارة الرجال والنساء للنزلاء في المبنى رقم "1" في إدارة السجن المركزي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30 ، ولنزلاء المبنى رقم "2" من الساعة 10 وحتى 11:30.

وتبدأ زيارة الرجال من المواطنين ورعايا الدول العربية إلى سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث خلال أول أيام عيد الأضحى في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30، فيما تتمكن النساء من الزيارة في الساعة 10 وحتى 11:30 صباحا.

اليوم الثاني

وتبدأ زيارة الرجال والنساء للنزلاء في المبنى رقم "2" في إدارة السجن المركزي خلال ثاني أيام عيد الأضحى في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30 ، ولنزلاء المبنى رقم "4" من الساعة 10 وحتى 11:30.

وتبدأ زيارة الرجال من الجنسيات الأخرى إلى سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث خلال ثاني أيام عيد الأضحى في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى 9:30، فيما تتمكن النساء من الزيارة في الساعة 10 وحتى 11:30 صباحا.