الإمارات تبحث مع الهند الاحتياجات الإغاثية

المصدر: دبي - البيان

أجرى معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء ولاية كيرالا بيناراي فيجايان، ناقلاً تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة وشعب الإمارات في ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت الولاية، وأودت بحياة أكثر من 320 شخصاً، وتركت أكثر من 150 ألف شخص بلا مأوى، متمنياً الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين والمتضررين من أسوأ موجة أمطار وفيضانات تتعرض لها الولاية منذ 100 عام.

الإمارات دعت إلى توحيد الجهود لتنسيق عمليات الإغاثة| من المصدر

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وناقش معالي القرقاوي مع رئيس وزراء ولاية كيرالا كل الاحتياجات الإغاثية التي تحتاج إليها الولاية، وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي توفير كل أشكال الدعم اللازم للمتضررين في ولاية كيرالا، وتضافر وتوحيد كل الجهود في الدولة لتنسيق عمليات الإغاثة والعون لدعم الحكومة الهندية في مساعيها لاحتواء الكارثة ومساعدة المتضررين من الفيضانات، ما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين.

توجيه

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد وجّه، أمس، بتشكيل لجنة وطنية عاجلة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات الإنسانية في الدولة وبالاستعانة بأعيان الجالية الهندية لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرالا، حيث استجابت العديد من المؤسسات الإنسانية الإماراتية لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بصورة فورية، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة.