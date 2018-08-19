الأميرة هيا: كوفي عنان رجل يتضاءل أمام قلبه الكثير من البشر

المصدر: دبي - البيان

قالت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين: «لقد نعمنا بالعيش في زمن العظماء... وكوفي عنان كان أحدهم... كان رجلاً يتضاءل أمام قلبه وروحه الكثير من البشر».

جاء ذلك في كلمات كتبتها سموها على صورة جمعتها بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبق كوفي عنان الذي أعلنت وفاته أمس، نشرتها في حسابها الرسمي في «تويتر». وأتبعت سموها الصورة بسلسلة تغريدات أكدت فيها مكانة الراحل الإنسانية.

وذكرت سموها: «فلا حد لقدرة كوفي عنان على فعل الخير والطيبة والرحمة واللطف والهدوء..إذ لم تتمكن الحدود أو الدين أو الجنس من الوقوف أمامه والحيلولة دون إحاطة عالمنا بشعلة أمل فريدة أحياها بلا كلل أو ملل».

وأضافت: «ففي آخر مرة التقينا، حدّثني عن دخولنا بما وصفه بـ«عصر من النار»... فالكثير من المشكلات التي شهدناها في عالمنا بالآونة الأخيرة كانت النار بالفعل رمزاً لها». وأكدت سموها: «كوفي، أنضم إلى الملايين من الناس الذين فجعوا بخبر رحيلك عنا.. ونقدم جميعاً حُبّنا وأخلص تعازينا لـ« نين» وعائلتك الجميلة».

وختمت سموها: «كوفي.. صدقت بعبارتك «عصر من النار»... وأنا على يقين بأن روحك كانت وستبقى أقوى شعلة أمل للناس حول العالم. فأنت بحق شعلة كالشمس.. ولن تنطفئ أبداً... بل ستضيء شعلتك الطريق لنا جميعاً.. ونعاهدك بمواصلة السير على خطاك..».