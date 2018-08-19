«إسلامية دبي» تشكل لجنة مساعدة

المصدر: دبي - رامي عايش

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ممثلة بقطاع العمل الخيري، عن جاهزيتها التامة لدعم أي حملة إغاثية للدول المحتاجة بفعل الكوارث الطبيعية أو نتيجة الحروب والنزاعات، بما في ذلك ولاية كيرالا الهندية التي تتعرض لفيضانات ضخمة، التي تم تشكيل لجنة لإغاثتها.

وقال أحمد المهيري المدير التنفيذي للقطاع للبيان: تفاعلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ممثلة بقطاع العمل الخيري، بحكم إشرافها على الجمعيات الخيرية في الإمارة مع توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص مد يد العون للأشقاء في الهند، نتيجة الفيضانات التي ضربت ولاية كيرالا وتسببت بأضرار في الأرواح والممتلكات، وشكلت في أمس لجنة لإغاثة المتضررين في كيرالا، تضم إلى جانبها كلاً من الجمعيات التي لها نشاط خارج الدولة ولا سيما دار البر ودبي الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية، وهذه اللجنة مستعدة لتقديم المساعدات سواء المادية منها والعينية، عندما تصدر أي توجيهات بخصوص إرسالها إلى الجهة المستفيدة.

وأضاف: «دائرة الشؤون الإسلامية والجمعيات الخيرية العاملة في الخارج، جاهزة على الدوام لمد يد العون إلى أي دولة محتاجة في هذا العالم، سواء لجهة تقديم المساعدات المادية أو العينية، ونحن بانتظار أي تعليمات رسمية بخصوص إغاثة ولاية كيرالا الهندية».