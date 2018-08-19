المجموعة السادسة تحصد لقب برنامج «الشيف الصغير»

المصدر: الشارقة - وام

حصدت المجموعة السادسة التي تضمنت كلاً من: نجود عبد الرحمن، وعائشة عبد الرحمن، ورزان طارق لقب البرنامج التثقيفي «الشيف الصغير»، الذي نظمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع مفوضية مرشدات الشارقة، لإتاحة الفرصة للفتيات لممارسة هوايتهن المفضلة والمتمثلة في صنع الوجبات، والأطباق المفضلة لهنّ، والتوعية بأهمية صناعة وتناول الأغذية الصحية، بالإضافة إلى تنمية حب التحدّي والمنافسة البناءة في نفوس الزهرات.

واستهدف البرنامج، الذي بدأ 23 يوليو الماضي واختتم الخميس الماضي، الفتيات من عمر 9-11 عاماً من منتسبات مفوضية مرشدات الشارقة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، إذ تم ترشيح 28 مشارِكة (14 من المفوضية و14 من الوزارة)، تم تقسيمهن إلى 7 مجموعات بناء على الشروط الخاصة بالبرنامج والفئة العمرية المستهدفة، تتنافس فيما بينها للفوز بالمركزين الأول والثاني.

وقدّم البرنامج سلسلة من الورش الخاصة اشتملت على ورشة تعريفية حول أهداف البرنامج ومراحله، وورشة الغذاء الصحي التي تقدم معارف خاصة حول مفهوم الغذاء الصحي، ومخاطر الأغذية غير الصحية، إلى جانب ورشة عمل التسوق الصحي حول كيفية اختيار المنتجات الصحية، إضافة إلى ورشة الوجبة الخفيفة التي شجعت الفتيات على إعداد وجبات صحية متنوعة، وورشة الطبخ الصحي التي قدمت شروحات خاصة حول أساسيات الطبخ وإعداد الوجبات الصحية، واختتم البرنامج فعالياته بالمسابقة النهائية.

وقالت شيخة عبدالعزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: «نحرص في المفوضية على الاستفادة من شراكاتنا المجتمعية من أجل تطوير مهارات الفتيات وتنمية هواياتهن وغرس القيم الإيجابية في نفوسهن، وهذا التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع هو نتاج شراكة طويلة جمعت المفوضية مع الوزارة، نظراً لأهمية التوعية الصحية والغذائية في بناء النشء والارتقاء بالثقافة الصحية لدى الفتيات اللواتي يشكلن أساس بناء المجتمعات».

وتابعت الشامسي: «قدمت المسابقة مجالاً تنافسياً جديداً للزهرات أتاح لهن إعادة اكتشاف أنفسهن وما يتمتعن به من طاقات كامنة، وأبهرنا تنظيم الزهرات الدقيق للعمل أثناء إعدادهن أطباقهن، مع اتباعهن أعلى معايير النظافة في جميع الأوقات، وفي النهاية كانت عملية تحديد الفائز صعبة لتقارب المستويات الفنية، وتمتع الأطباق بنكهات ممتازة عكست حرفية الزهرات».