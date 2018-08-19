«اتحادية الشباب» تحتفي بيوم استقلال الهند

المصدر: دبي - البيان

احتفلت المؤسسة الاتحادية للشباب وضمن المبادرة العالمية لشباب الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيوم استقلال الهند في مركز الشباب بدبي، وذلك في إطار مشاركة شاب الإمارات شباب العالم مناسباتهم وإنجازاتهم الوطنية، وحرصهم على التواصل معهم في جميع المناسبات والفعاليات.

كما شارك في الفعالية نخبة من شباب البلدين وصناع القرار والفنانين، حيث استعرض الشباب تجربة العيش في دولة الإمارات من الناحية العملية والثقافية، وسبل التعاون بين الشباب الإماراتي والهندي، كما تضمن اللقاء استعراض الخبرات والمعارف وكيفية الاستفادة منها لتقديم نماذج يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بقدرات الشباب في جميع دول العام.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، بهذه المناسبة: «شباب الإمارات يحرصون كل يوم على تنفيذ تطلعات قيادة دولة الإمارات الرشيدة في الوصول إلى العالمية، وعرض تجربة التمكين المميزة التي يحظى بها الشباب في الإمارات، ومشاركة إنجازاتهم وتجاربهم مع أقرانهم من الشباب حول العالم، لتطوير قدرات الشباب والمساهمة في الوصول إلى أفضل الرؤى التي تمكن الشباب من إيجاد الحلول للتحديات المشتركة التي تواجه الشباب في جميع المجتمعات».

وهنأت معاليها جمهورية الهند بيوم الاستقلال، كما هنأت الشباب من جمهورية الهند المقيمين في دولة الإمارات بهذه المناسبة، مؤكدة الدور الكبير الذي يقومون به في سبيل الارتقاء بمجتمعهم، مشيدة في الوقت ذاته بمساهماتهم المهمة التي كان لها بصمات واضحة في تطور والارتقاء ببلدهم.

وأكد سعيد محمد النظري، المدير التنفيذي لمكتب الشباب حرص شباب الإمارات على نقل تجربتهم المميزة إلى العالمية ومشاركتها مع الشباب من جميع دول العالم.