قنصليتنا تُجلي 100 مواطن

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت قنصلية الإمارات في كيرالا أنها تمكنت من إجلاء 100 مواطن من المناطق المتضررة بالفيضانات بسيارات خاصة وتأمينهم مساكن لهم، كما تم إنقاذ أسرة مواطنة من إحدى المناطق المتضررة في كيرالا ونقلها إلى أحد الفنادق تمهيداً لإعادتها إلى الدولة.

وأكدت القنصلية أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تتابع على مدار الساعة الأوضاع في الولاية الهندية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتقوم الوزارة حاليا بعمليات إجلاء ومساعدة للمواطنين في الأماكن المتضررة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع المواطنين في المناطق المتضررة إلى التواصل معها على رقم القنصلية العامة في كيرالا وغرفة عمليات القنصلية 00919087777737، أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 80044444، وكذلك التسجيل في خدمة «تواجدي».