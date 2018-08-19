محمد بن زايد: الإمارات ستبقى منارة خير للبشرية جمعاء

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات ستبقى أرض محبة وسلام، ومنارة خير للبشرية جمعاء.

جاء ذلك في تغريدة لسموه على حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال سموه: «في اليوم العالمي الإنساني.. نستحضر الإرث الإنساني الزاخر للدولة وقيمها، عمل الخير نهجنا ومن قيمنا وثوابتنا.. واليوم نقف متكاتفين لإغاثة مواطني كيرالا الهندية التي تأثرت بالفيضانات الجارفة.. الإمارات ستبقى أرض محبة وسلام ومنارة خير للبشرية جمعاء».

صورة لفيضانات كيرالا نشرها محمد بن زايد على حسابه في «تويتر »

وتجري استعدادات متواصلة لتنفيذ مهام اللجنة العاجلة لإغاثة منكوبي كيرالا، التي وجّه بتشكيلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم.