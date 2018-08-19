مودي لقيادة الإمارات: موقفكم يترجم ترابطنا

المصدر: نيودلهي - البيان، وام

أشادت الهند، أمس، بالدور الحيوي الإنساني لدولة الإمارات وقيادتها، ممثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومسارعتها في تقديم المساعدات والدعم لضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا.

ووجّه ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، الشكر إلى دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، على المساعدات الإنسانية التي أعلنت الدولة عن إرسالها إلى أبناء ولاية كيرالا الهندية، عقب الفيضانات التي اجتاحت الولاية وخلّفت وراءها مئات القتلى. وقال مودي، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «جزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اللفتة الطيبة التي أبداها لدعم شعب كيرالا. إن اهتمام سموه بهذا الشأن يترجم الروابط الخاصة التي تربط بين حكومتي وشعبي الهند والإمارات».

كما اهتمت وسائل الإعلام الغربية والهندية، أمس، بمبادرة الإمارات لإغاثة كيرالا. وقالت صحيفة «إيكونوميك تايمز» إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات سارعت ووجّهت بتقديم الدعم العاجل لضحايا فيضانات كيرلا، منوهةً بأن هذه المبادرة ليست غريبة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة المعروفة بمواقفها الإنسانية على الساحة العالمية.

ونوهت الصحيفة بسلسلة تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد الالتزام بتقديم يد العون والمساعدة لضحايا فيضانات كيرالا.

كما سلّط موقع «نيوز ماينيوت» الإلكتروني وصحيفة «الهند اليوم» وصحيفة «إنديان إكسبرس» وغيرها من وسائل الإعلام الهندية الضوء على مسارعة دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، في تقديم المساعدات الضرورية والعاجلة لضحايا فيضانات كيرلا، مشيدةً بجهود الإمارات الخيرية والإنسانية، ومنوهةً بأن دولة الإمارات لا تتردد في مد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين في بقاع الأرض كافة، مشيرةً إلى أن هذا النهج الإنساني الأصيل أسّس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وواصلت السير عليه وتعزيزه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعبها الخيّر المعطاء.

وذكرت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية أن قيادة الإمارات مدّت يد العون إلى شعب كيرالا، فيما أفادت صحيفة «هندوستان تايمز» أيضاً بأن قيادة الإمارات أكدت أهمية استنفار الجهود الوطنية من جانب كل الأطراف الإماراتية الفاعلة في القضايا الإنسانية، من أجل تقديم إعانات عاجلة على نحو يعكس روح الصداقة التاريخية التي تربط بين شعبي الإمارات والهند.