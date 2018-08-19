رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الملك سلمان بفوز السعودية بكأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة فوز المنتخب السعودي بكأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى عمران خان، بمناسبة توليه مهام رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى عمران خان.

اتصال

وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً مع عمران خان، هنأه خلاله بتوليه مهام رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد سموه، خلال الاتصال الهاتفي، متانة علاقات التعاون مع جمهورية باكستان الصديقة، متطلعاً إلى تعزيز هذه العلاقات على مختلف الصُّعد بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما، وأعرب عن تمنياته للشعب الباكستاني باطّراد التقدم والنماء.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء باكستان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه باكستان وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وفي سياق آخر، بعث صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وتقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والمجتمع الدولي. وقال سموه: «غيّب الموت كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، رجل عرفنا فيه الإخلاص والمثابرة لغرس بذور السلام خلال ظروف صعبة واستثنائية شهدها العالم، برحيله نخسر قامة رفيعة كرّست حياتها لخدمة البشرية، خالص تعازينا إلى أسرته والمجتمع الدولي». جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.