«مركز دبي لمسلمي كيرالا» يجمع 4 ملايين.. و20 طناً مساعدات في الطريق

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

هبّ مركز دبي الثقافي لمسلمي كيرالا، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بمد يد العون لسكان كيرالا المتأثرين من الفيضانات التي ضربت منطقتهم، من خلال جمع أطنان المساعدات الإنسانية، التي بلغت قيمتها 4 ملايين درهم حتى الآن وفق ما أكد أنور ناها، مدير المركز، لـ «البيان».

وأوضح ناها أنه تم شحن 20 طناً من المساعدات الأساسية، يوم أمس، التي تشتمل على بطانيات وأغطية وأدوات طبخ وغيرها العديد من المواد التي تسهم في التخفيف من معاناة النازحين في كيرالا، الذين تركوا منازلهم بعد أن دمرتهم الفيضانات.وقال إنه سيتم إرسال 20 طناً من المساعدات بالتنسيق مع الجهات المختصة في دبي اليوم بهدف التخفيف من مأساة المتضررين من الفيضانات، التي وصفها بالأشد منذ عقود.

وأشاد ناها بدعم القيادة الرشيدة للمتضررين من الفيضانات في كيرالا، مؤكداً أن مساعدات الإمارات للهند كانت وما زالت مستمرة وفي مختلف الظروف.

وقال إن التبرعات التي تم جمعها جاءت من أسر إماراتية ومن مختلف الجنسيات المقيمة في دبي، في مشهد رائع من التآزر والتآخي ومساعدة المحتاج، وهو ما تعودنا عليه في هذا البلد المعطاء بتوجيهات قيادته الرشيدة.