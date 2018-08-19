«نقل أبوظبي»: ساحة حجز المركبات بمحطة إيواء الحافلات في الكرامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة النقل في أبو ظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن انتقال ساحة حجز المركبات التابعة لـ«مواقف» من موقعها الحالي في منطقة الميناء إلى موقعها الجديد في منطقة الكرامة ــ محطة إيواء الحافلات مصلى العيد سابقاً، وذلك اعتباراً من أمس.

سهولة

وفي هذا الجانب أشار مركز النقل إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى جعل الخدمات التي تقدم للجمهور أكثر سهولة ويسر لتعزيز رضاهم، ولخدمة المصلحة العامة على الوجه الأحسن، وتوفر بيئة حجز آمنة للمركبات، إضافة إلى ذلك فالموقع الجديد بات أقرب للمراجعين من الساحة القديمة، الأمر الذي يعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.