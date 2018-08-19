الإعلام الهندي يشيد بهبّة الإمارات لمساعدة ضحايا فيضانات كيرلا

المصدر: وام

أشادت وسائل الاعلام الهندية بالدور الحيوي الانساني لدولة الامارات ومسارعتها في تقديم المساعدات والدعم لضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرلا.

وقالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" إن القيادة الرشيدة لدولة الامارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد سارعت ووجهت بتقديم الدعم العاجل لضحايا فيضانات كيرلا، منوهة ان هذه المبادرة ليست غريبة عن دولة الامارات وقيادتها الرشيدة المعروفة بمواقفها الانسانية على الساحة العالمية.

ونوهت الصحيفة بسلسة تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد الالتزام بتقديم يد العون والمساعدة لضحايا فيضانالت كيرلا.

كما سلط موقع "نيوز ماينيوت" الالكتروني وصحيفة "الهند اليوم" وصحيفة "إنديان إكسبرس"، و غيرها العديد من وسائل الاعلام الهندية، الضوء على مسارعة دولة الامارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة بتقديم المساعدات الضرورية والعاجلة لضحايا فيضانات كيرلا مشيدة بجهود الامارات الخيرية والانسانية، منوهة ان دولة الامارات لا تتردد بمد يد العون والمساعدة للمحتاجين في كافة بقاع الارض، مشيرة الى ان هذا النهج الانساني الاصيل اسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان "رحمه الله" وواصل السير عليه وتعزيزه القيادة الرشيدة لدولة الامارات وشعبها الخير المعطاء.

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