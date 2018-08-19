حملة الشيخة فاطمة تعالج نساء وأطفال النيل الأبيض

المصدر: أبوظبي - البيان

استطاع المئات من شباب الإنسانية المتطوعين في حملة الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنسانية العالمية من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للنساء والأطفال تحت شعار «على خطى زايد» في ولاية النيل الأبيض السودانية، إضافة إلى تنظيم ملتقى شبابي لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .

وجاءت هذه المبادرة التطوعية والإنسانية برعاية الدكتورة وداد بابكر حرم الرئيس السوداني رئيسة مؤسسة سند الخيرية بالشراكة مع مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية وبرنامج شباب الإمارات للعمل الإنساني في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الديانة أو العرق انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة للدولة بتبني مبادرات تطوعية من قبل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة تزامناً مع مئوية زايد للمساهمة في إيجاد حلول واقعية لتمكين الشباب في العمل المجتمعي والتنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

برامج تطوعية

وتضمنت حملة الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنسانية العالمية تنظيم برامج تطوعية إنسانية لعلاج النساء والأطفال باستخدام عيادات متنقلة ومستشفيات ميدانية وتنظيم ملتقى لشباب الإنسانية يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بمشاركة شباب الإمارات والسودان من المتطوعين في برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع وذلك في إطار سلسلة من الملتقيات والمجالس الشبابية في الوطن العربي الهادفة إلى استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب في خدمة الإنسانية وصناعة القادة من الكفاءات العربية الشبابية القادرة على خدمة مجتمعاتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية انسجاماً مع نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى العمل الإنساني جل اهتمامه وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

رسالة إنسانية

وتأتي المرحلة الحالية في ولاية النيل الأبيض بالسودان لتغطية مناطق أوسع في القرى السودانية بعد نجاح برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع في كل من الإمارات ومصر وزنجبار والأردن وسوريا ولبنان وباكستان وكينيا وارتيريا وأوغندا والصومال وتنزانيا، والذي استطاع أن يصل برسالته الإنسانية للملايين من خلال الآلاف من الساعات التطوعية والتي ساهمت بشكل كبير في استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب في المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال التطوع في حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج النساء والأطفال وتدشين العديد من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية وتنظيم سلسلة من الملتقيات التطوعية والإنسانية الشبابية في مختلف دول العالم إضافة إلى تبني جائزة متخصصة في مجال العمل التطوعي الشبابي.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: إن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية نجحت في استقطاب أفضل الكفاءات الشبابية التخصصية للتطوع في برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع والذي دشن في شهر أغسطس من العام الماضي، تحت شعار «كلنا أمنا فاطمة» بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات.

وأكدت أن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع أحدث نقلة نوعية في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني الشبابي محلياً وعالمياً، من خلال استثمار طاقات الشباب وبالأخص المرأة وتمكينهم في خدمة المجتمعات بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف اختزال الزمن واختصار المسافات في بناء كل ما من شأنه أن يضيف لبنة من الإنجازات إلى دولة الإمارات على الصعيد العالمي من خلال تبني أفكار ومبادرات شبابية خلاقة تساهم بشكل فعال في إيجاد حلول واقعية لمشاكل اجتماعية وصحية واقتصادية تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.

وأوضحت أن المحطة الحالية في ولاية النيل الأبيض شهدت إقبالاً كبيراً من الكفاءات الشبابية والتي ساهمت في إنجاح المهام الإنسانية للعيادات المتحركة والمستشفى الميداني للنساء والأطفال.

تثمين

وثمن الدكتور أبو القاسم الأمين بركة والي ولاية النيل الأبيض، جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني، مشيداً بالدور المميز لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، والتي قدمت نقلة نوعية في مجال تمكين الشباب في مجالات العطاء الإنساني في الوطن العربي، في نموذج مبتكر، يعد الأول من نوعه في المنطقة.

وأكد طارق بريقع وزير الصحة في ولاية النيل الأبيض أن شباب الإمارات والسودان قدموا نموذجاً للشباب العربي في مجال التطوع التخصصي بمشاركتهم الفعالة في خدمة الإنسانية بالآلاف من الساعات التطوعية سواء في محطتهم الحالية في السودان أو العالمية في مختلف دول العالم.

مهام إنسانية

وأكدت سفيرة العمل الإنساني الدكتورة ريم عثمان أن المئات من المتطوعين شاركوا في المهام الإنسانية لحملة الشيخة فاطمة بنت مبارك في محطتها الحالية في ولاية النيل الأبيض وساهموا بشكل فعال في التخفيف من معاناة المئات من المرضى من خلال توفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة إضافة إلى توعية المرضى وتعريفهم بالأمراض التي تصيب المرأة والطفل، ومخاطرها، وكيفية العلاج والوقاية.

ونوهت بأن الحملة الإنسانية في محطتها الحالية تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بين الكوادر الطبية من خلال استقطاب الكفاءات وتدريبها وتأهيلها وتمكينها في مجالات العمل الطبي المجتمعي التطوعي.

تدشين

وقال عبدالله بن زايد المدير التنفيذي لجمعية دار البر: إن حملة الشيخة فاطمة لعلاج صحة المرأة والطفل في محطتها الحالية في القرى السودانية دشنت برامج وأنشطة تشخيصية وعلاجية وتثقيفية وتوعوية ووقائية استهدفت الآلاف من مختلف فئات المجتمع مثل فحوص طبية خاصة بصحة ووظائف القلب والرئتين /‏‏فحص السكر والدهون وضغط الدم وفحص كتلة الجسم، حيث تسهم هذه الفحوص في اكتشاف المشكلات الصحية في مرحلة مبكرة، مع تقديم استشارات حول أهم الأمراض القلبية والمزمنة، من قبل متخصصين، وتقديم محاضرات توعوية، وتوزيع منشورات تثقيفية عن الأمراض القلبية والمزمنة.

وأكد سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري أن الفريق الطبي التطوعي لحملة الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنسانية قدم خدمات تشخيصية وتوعوية مجانية إلى المئات من المرضى المعوزين، من خلال العيادات المتنقلة والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للتوعية الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض القلبية، لافتاً إلى أن الخطة التشغيلية لحملة أم الإمارات في القرى السودانية تستمر لمدة عام للوصول إلى الآلاف من المرضى وبالأخص النساء والأطفال.

جولات

وقالت العنود العجمي المديرة التنفيذية لمركز الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي إن الخطة التشغيلية لحملة الشيخة فاطمة بنت مبارك في السودان تتضمن جولات ميدانية في مختلف القرى لاستقبال الحالات المرضية والمراجعين، وتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية والوقائية والتثقيفية، تحت إطار تطوعي.

وأشارت إلى أن الآلاف من المتطوعين شاركوا في برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع في محطته الحالية في السودان، والذي ساهم من رفع مهاراتهم وقدراتهم القيادية لتولي المهام الإنسانية للمشاريع المشتركة التطوعية لخدمة المرأة والطفل.