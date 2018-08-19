وضع حجر الأساس لمبنى مجمع بعثة الإمارات في كازاخستان

المصدر: استانا - وام

شارك الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان أخيراً في وضع حجر الأساس لمبنى مجمع بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد في مدينة أستانا، وذلك بحضور منتسبي البعثة والملحقية العسكرية، بالإضافة إلى مسؤولي المشروع وشركة التنفيذ.

وأكد الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر أن مجمع البعثة الجديد يعد امتداداً لعلاقات الصداقة المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، وسيسهم في استمرار التعاون البناء والمثمر بين البلدين الصديقين.

ويقام مشروع مجمع بعثة دولة الإمارات في كازاخستان على أرض متميزة تتجاوز مساحتها 26 ألف متر مربع تقع بجانب أبرز المعالم في مدينة أستانا، ويتكون من مبنى السفارة ومبنى قنصلي، بالإضافة إلى سكن لرئيس البعثة وبيت ضيافة ملحقاً به ملاحق خدمية أخرى عدة، حيث يعكس المشروع هوية دولة الإمارات وقيمها ويبرز ثقافتها الغنية المستمدة من تراثها الأصيل وتطلعاتها للمستقبل.