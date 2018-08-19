برنامج لتعليم الأطفال كيفية العناية بالحيوانات الأليفة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت حديقة الإمارات للحيوانات برنامجاً لإثراء معلومات الأطفال حول عجائب المملكة الحيوانية، وتعليمهم طرق العناية بصحة حيواناتهم الأليفة، وذلك خلال مشاركتهم في المخيم الصيفي بالحديقة في منطقة الباهية في أبوظبي.

وأوضحت إدارة الحديقة أن هذا البرنامج يمنح الأطفال تجربة غنية، تمكنهم من التعامل مع الحيوانات عن قرب، لا سيما تلك التي تشارك البشر السكن، حيث يتعلم من خلاله الأطفال الصفات التي يجب أن يتحلى بها مالكو الحيوانات الأليفة المسؤولون، بينما يمنحهم الفرصة لاكتساب المزيد من المعلومات عن الحيوانات التي تمتلك 4 أطراف، بالشكل الذي يضمن حصول هذه الحيوانات على بيئة عيش أفضل وأكثر أمناً. وقالت نعيمة المحمودي، مديرة التسويق: «نمضي أوقاتاً رائعة في منح الأطفال مزيداً من المعلومات المتعلقة بالحيوانات».