«الرعاية الاجتماعية» تطلع على منظومة الابتكار المؤسسي في «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة وفق أرقى المعايير.

وتعرف الوفد الزائر إلى منظومة الابتكار المؤسسي في دائرة القضاء، والممارسات المطبقة في مجال الابتكار انطلاقاً من توجهات حكومة أبوظبي لتطبيق ممارسات الابتكار والمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة التحول الرقمي، وتعزيز ريادة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية.

واستمع إلى شرح حول منهجية الابتكار، الهادفة إلى تعزيز دور دائرة القضاء في التنمية المستدامة في مجال الابتكار، مع تطوير القدرات الإبداعية للموظفين وتشجيعهم على تقديم أفكار إبداعية وتطويرية مبتكرة، فضلاً عن تفعيل دور الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية لضمان التطوير المستمر.

كما تعرف الوفد إلى استراتيجية الابتكار والرؤية الهادفة إلى تحقيق الريادة في مجال الابتكار القضائي والمؤسسي، والعمل على نشر ثقافة الابتكار من خلال جائزة «ابتكر وارتق»، لتشجيع روح الإبداع والابتكار لدى موظفي الدائرة، وطرح الأفكار المبتكرة في المجالات القضائية والعدلية والخدمات، بما يسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار عند تقييم الفكرة، درجة التطوير التي ستؤدي إليها كاختصار الإجراءات أو توفير النفقات أو ابتكار خدمة تطويرية.

واطلع على الخدمات المقدمة في «مركز الابتكار» باعتبارها جزءاً من منظومة البيئة المحفزة للابتكار في دائرة القضاء، والتي تتيح الفرصة لتنظيم مناقشات لاستحداث وتطوير الأفكار وتقديم الحلول في مجالات العمل، ودراسة التحديات الحالية والمستقبلية وفق منهجية واضحة، وصولاً إلى نتائج تسهم في تطوير منظومة العمل القضائي.