بلدية أبوظبي تطلع على استخدام «درون» في مراقبة المشاريع

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بوفد من مركز بلدية مدينة زايد، على أفضل الممارسات الخاصة باستخدام الطائرات بدون طيار «درون- Drone»، وذلك خلال حضورها ورشة نظمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبنى إدارة الإعلام الأمني بهدف التعريف بالآليات المشروعة لاستخدام الطائرات بدون طيار، ومعايير منح التراخيص بهذا الشأن.

واطلع الوفد على الآليات المشروعة لاستخدام الطائرات بدون طيار «درون- Drone»، ومعايير منح التراخيص بهذا الشأن ضمن ورشة نظمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبنى إدارة الإعلام الأمني، وتم مناقشة العديد من المحاور، من أبرزها: تسجيل الطائرة والتصاريح المطلوبة، ومواصفات الطائرة، والاطلاع على استخداماتها، والمناطق المحظور الطيران فيها.