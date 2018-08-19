«الأرصاد»: طقس العيد حار ومغبر

المصدر: أبو ظبي - البيان

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال فترة عيد الأضحى المبارك حاراً بوجه عام ومغبراً على بعض المناطق نهاراً ورطباً ومائلاً للحرارة إلى معتدل ليلاً.

وتظهر السحب شرقاً وجنوباً، ويحتمل أن تكون ركامية بعد الظهر خاصة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتنشط على بعض المناطق نهاراً وتكون مثيرة للغبار أحياناً.

وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على مناطق مختلفة من الدولة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل والجزر ما بين 36–43، وفي المناطق الداخلية بين 43 - 47 وفي المناطق الجبلية من 23 إلى 30 درجة مئوية.