بلدية العين تفتتح شارع المدارس غداً

المصدر: العين- وام

أنهت إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية مدينة العين مشروع صيانة شارع خالد بن سلطان المعروف بـ«شارع المدارس» الممتد من دوار جسر هزاع حتى الإشارة الضوئية الرئيسية شرقاً، بطول 1837 متراً طولياً لثلاثة مسارات استعداداً لافتتاحه غداً بتكلفة قدرها 5 ملايين درهم.

وقال المهندس أحمد محمد الجابري رئيس قسم الصيانة: إن افتتاح الشارع في هذا التوقيت يساعد الجمهور على سهولة التنقل خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتجهيز لموسم المدارس، الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن صيانة الشارع تأتي ضمن مشروع صيانة الطرق الحضرية للعام 2018.