مجموعة عمل الإمارات للبيئة تسلط الضوء على الاقتصاد الدائري

المصدر: دبي - البيان

تنظم مجموعة عمل الإمارات للبيئة، يوم 29 أغسطس الجاري حلقة نقاشية في جامعة مودول دبي حول موضوع «الاقتصاد الدائري: الحلقة المكتملة للنفايات»، وذلك بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومجلس أعمال الطاقة النظيفة وبدعم استراتيجي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (مكتب غرب آسيا).

وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، «إن الحلقة ستعزز المعلومات حول الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، حيث ستجمع أصحاب المصالح من مختلف إمارات الدولة، للحوار وتبادل المعارف بين المنتجين والمستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين والمرتبطين بمفهوم الاقتصاد الدائري».