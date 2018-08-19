شرطة أبوظبي تستعد لـ«الأضحى».. و45 دورية في عجمان

المصدر: أبوظبي، عجمان - البيان

حددت شرطة أبوظبي، مواعيد زيارات نزلاء مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وستكون الزيارات في إدارة الوثبة يوم الأحد لفئة الزوار من الرجال والنساء، ولفئة النساء من النزلاء، وذلك فترة واحدة من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، ويوم الاثنين لفئة النساء من الزوار، وتشمل كل القضايا باستثناء قضايا المخدرات، من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الثالثة مساء وحتى الخامسة. وتكون الزيارة الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى لفئة النساء من الزوار، في قضايا المخدرات من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الثالثة مساء وحتى الخامسة

استعدادات

كما أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بإعداد خطة أمنية شاملة، لتوفير الأمن و السلامة والطمأنينة للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار.

وتقدّم اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، بأصدق التهاني للقيادة الحكيمة بحلول هذه المناسبة المباركة، وإلى أبناء الإمارات والمقيمين والزوار، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

وقال إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ستعمل على تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية حول مصليات العيد، والمراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة لتقديم كل أنواع الدعم والاستجابة السريعة.

وأكد حرص الأجهزة الشرطية على تقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان وتوثيق روابطها مع الجمهور، مشيراً إلى أن برامج وخطط العمل المعتمدة على مدار الساعة وسرعة الاستجابة تحقق رؤية شرطة أبوظبي في التعامل مع مختلف البلاغات والمهام في أقصر وقت ممكن مع الاحتفاظ بمستوى الجودة العالية الذي يترجم ما وصلت إليه شرطة أبوظبي من آفاق متطورة من التحديث والتطوير المستمر التي تضمن تحقيق مجتمع أكثر أمناً.

عجمان

أعلنت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان عن انتهائها من وضع خطط محكمة لتنظيم حركة السير والمرور خلال عيد الأضحى المبارك، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية على الطرقات الرئيسة في الإمارة، للحد من الازدحام والاختناقات المرورية، ومنع أي سلوكات خاطئة من قبل السائقين كالقيادة بطيش وتهور قد يهدد أمن وسلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

وصرح الرائد راشد حميد بن هندي رئيس قسم المباحث والضبط المروري أنه سيتم نشر 30 دورية مرورية و15 دورية أمان في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، وخصوصاً بالقرب من المساجد ومصليات العيد، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة للمصلين ومستخدمي الطريق، في جميع مناطق عجمان الرئيسية.