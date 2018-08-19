الدفاع المدني يرفع درجة الجاهزية للعيد

المصدر: أبوظبي - البيان

رفعت القيادة العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية، جاهزية جميع إداراتها العامة والإقليمية ومراكزها المنتشرة على امتداد الدولة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطتها السنوية المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات، لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وأكد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني أن القيادة اعتمدت حزمة من الإجراءات الوقائية على امتداد الدولة لتأمين الاحتفالات بالعيد، ولتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من مخاطر الحرائق، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي حادث طارئ، وذلك من خلال القيام بعدد من الحملات التفتيشية المفاجئة لمناطق اختصاص مراكز الدفاع المدني على امتداد الدولة، إضافة إلى القيام بزيارات تفقدية لعدد من مراكز الدفاع المدني، وإجراء سيناريوهات لحرائق جسيمة وتمارين استراتيجية في إمارات الدولة، للوقوف على الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ.