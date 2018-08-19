افتتاح سوق المواشي الجديد في عجمان

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

افتتحت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان سوق المواشي الجديد قرب المقصب المركزي، في المنطقة الصناعية الجديدة، وتم انتقال تجار المواشي إلى السوق الجديد الذي يضم 26 حظيرة، وأتاح السوق الجديد شراء الأضاحي ونقلها مباشرة إلى المقصب، إلى جانب وجود طبيب بيطري مختص يقوم بالإشراف على سلامة وصحة الأضاحي ومطابقتها الاشتراطات الشرعية.

وقال المهندس خالد معين الحوسني، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بالإنابة لـ «البيان»: جاء افتتاح السوق الجديد تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، تسهيلا للأهالي والمقيمين من شراء الأضاحي وحملها مباشرة إلى المقصب المركزي.

جهوزية

وأكّد استعداد المقصب المركزي لاستقبال الجمهور، وأنه سيفتح أبوابه أمام الجمهور أول أيام العيد بعد صلاة الأضحى وحتى الساعة الرابعة مساءً، أما بقية أيام العيد من السابعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة مساءً، مع توفير الأيدي العاملة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين، وكذلك لفحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كل أنواع الأضاحي وتوفير كل الاحتياجات الضرورية لسير العمل في المقصب.

وأكّد وجود فريق فني من الأطباء البيطريين لفحص الأضاحي قبل وبعد وأثناء الذبح حسب المعايير الصحية العالمية ليتم التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وذلك بوجود العدد الكافي من القصابين والعمال.