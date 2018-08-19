خطة لتأمين انسيابية الحركة المرورية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي، لشؤون البحث الجنائي، جاهزية قطاع البحث الجنائي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن رجال التحريات والمباحث الجنائية سيتواجدون على مدار الساعة من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لأفراد الجمهور، لافتاً إلى أن هناك دوريات أمنية عسكرية ومدنية، سيتمّ تسييرها على كل مناطق إمارة دبي خلال عطلة العيد.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مع مديري قطاع شؤون البحث الجنائي لبحث الاستعدادات الأمنية لعيد الأضحى المبارك بحضور العميد محمد راشد بن صريع المهيري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد اللواء المنصوري أن جميع مراكز الشرطة على أهبة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وهناك دوام متواصل لمديري المراكز الشرطية ونوابهم، إضافة إلى الحضور التقني المميّز للأرقام الهاتفية المجانية لتلقي اتصالات الجمهور، سواء للبلاغات، أو للمعلومات، أو غيرها.

وطالب المنصوري المواطنين والمقيمين بعدم ترك منازلهم دون تأمين، والاشتراك في خدمة أمن المساكن عبر تطبيق شرطة دبي الذكي وعبر موقع شرطة دبي على شبكة الإنترنت العالمية.

ودعا رواد الشواطئ لعدم حمل أية مقتنيات ثمينة، أو تركها في ثيابهم، أو مركباتهم أثناء قيامهم بالسباحة، أو أثناء وجودهم على الشواطئ، ونبّه الأسر إلى أهمية الانتباه إلى أطفالهم أثناء وجودهم على الشواطئ، أو المتنزهات، مطمئناً الجميع للتواجد الأمني المكثف في كل مرافق الإمارة.

لجنة

وضعت لجنة تأمين الفعاليات في هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، خطة شاملة للحركة المرورية استعداداً لإجازة عيد الأضحى، وذلك للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وأمن الطرق للمحتفلين بهذه المناسبة.

وقال العميد الخبير خليل عبيد البشري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالإنابة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالإنابة: إن لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي جميع الهيئات والمؤسسات المعنية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة، كل حسب اختصاصه لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وحركة السير خلال الاحتفال بالعيد.

وأكد أنه تم التركيز على جميع الشوارع والمسارات الداخلية والخارجية وخاصة تلك التي تمثل محاور رئيسية من وإلى مطار دبي الدولي وكذلك المناطق السياحية والمراكز التجارية، حيث سيكون هناك وجود مكثف لدوريات المرور وأمن الطرق لتسهيل الحركة وتخفيف حدة الازدحام ومنع أي مشكلات مرورية قد تحدث نتيجة الكثافة المتوقعة في تلك المناطق.

خطط

ومن جانبها، قالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق ورئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية: إن الهيئة قامت بإعداد الخطط المرورية والتشغيلية اللازمة وخدمات وسائل النقل الجماعي، بهدف تلبية احتياجات الجمهور ومستخدمي الطريق، من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تُمكّنهم من استخدام وسائل النقل الجماعي أو الخاص بشكل آمن وسهل للجميع خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

برج خليفة

وأوضحت أن الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث تم وضع خطة لتوجيه المرور من وإلى منطقة برج خليفة على أكثر من اتجاه، سواءً من شارع عود ميثاء عبر شارع الأصايل، أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة، أو استخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري للوصول إلى شارع الشيخ زايد وطريق الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي، ولضمان انسيابية الحركة المرورية، سيتم مراقبة الإشارات الضوئية والتحكم بها على شارع المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد، بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة، وكذلك تخصيص منطقتين كمواقف إضافية في حال انشغال المواقف في كل من دبي مول، ونادي الوصل، ومنطقة الجافلية أمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث ستتوفر حافلات لنقل الركاب من وإلى دبي مول في تلك الأماكن.

مواعيد

من جهة أخرى، أشارت بن عدي إلى أن مواعيد تشغيل المترو أثناء أيام عيد الأضحى المبارك ستكون على النحو التالي: يعمل الخط الأحمر من الثلاثاء 21 أغسطس وحتى الخميس 23 أغسطس من 5:00 صباحاً إلى 2:00 صباح اليوم التالي، عدا يوم الجمعة 24 أغسطس من 10:00 صباحاً ولغاية 2:00 صباح اليوم التالي، وأن الخط الأخضر يعمل عن الفترة نفسها من 5:30 صباحاً وحتى 2:00 صباح اليوم التالي، بينما يعمل يوم الجمعة من 10:00 صباحاً ولغاية 2:00 صباح اليوم التالي، موضحة أن زمن التقاطر يتراوح من 3 إلى 8 دقائق وفقاً لساعات الذروة، وأن خدمة القطار السريع ستعمل كالمعتاد، وأن مواعيد تشغيل الترام ستعمل كالآتي: من 6:00 صباحاً إلى 1:00 بعد منتصف الليل من الثلاثاء وحتى الخميس، بينما يعمل يوم الجمعة من 9:00 صباحاً إلى 1:00 بعد منتصف الليل.